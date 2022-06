Narni elezioni amministrative. Spoglio in corso, in vantaggio Lucarelli: quasi doppiato il Centrodestra

NARNI Lorenzo Lucarelli 63,46% (606 voti), Cecilia Cari 31,41% (300 voti), Maurizio Bufi 2,09% (20 voti), Roberto Pei 3,04% (29 voti). Questo il quadro aggiornato alle 16,30 (dati Ministero dell'Interno) sulla corsa dei quattro candidati sindaco nel comune narnese e descrive il responso di 4 sezioni su 25.

In vantaggio Lorenzo Lucarelli (Pd, M5S, Lista civica Lucarelli sindaco, Psi, Unità per Narni lista civica ecologista).

Il vantaggio, per il momento è tutto per il centrosinistra che finora nelle varie sezioni ha doppiato l'avversario più temuto, quel centrodestra che nonostante abbia ritrovato la sua unità in questa tornata elettorale, per il momento non riesce ad accorciare le distanze.

In generale si è registrata una bassa affluenza al voto, 55,79% contro il 65,52% della tornata del 2017.