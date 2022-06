Narni, elezioni amministrative, il voto dei candidati alla poltrona di sindaco

NARNI Comune al voto, ma affluenza in calo. Questo il trend registrato nel corso della giornata (alle 12 era del 16,10%) che, in attesa dei dati ufficiali delle 19, si discosta in negativo dai numeri del 2017 (quando alla stessa ora si registrava il 17,95% degli aventi diritto).

Scheda nell'urna e foto di rito per Lorenzo Lucarelli candidato del centrosinistra,

e Cecilia Cari candidata del centrodestra.

Niente voto amministrativo invece per Maurizio Bufi. Il candidato di Azione infatti ha la residenza a Terni e dunque ha potuto votare soltanto per i referendum.

Ancora in attesa del voto Roberto Pei candidato per Rifondazione Comunista che oggi era fuori regione per motivi di lavoro.

Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi, 12 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà lunedì 13 giugno alle 14.