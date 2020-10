NARNI Nella giornata di ieri in Narni, a conclusione di un’attività indagine, i carabinieri di Narni Scalo, all’esito di una perquisizione effettuata con l’ausilio dei militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Roma, hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica ternana per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti” un giovane nato in Marocco nel 1999, in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato. Lo straniero a seguito di una perquisizione in un appartamento in località Sant'Anna di Narni è stato trovato in possesso di 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi, della somma in denaro contante di poche centinaia di euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio, di materiale adatto al confezionamento dello stupefacente e di un bilancino elettronico di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.