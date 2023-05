Narni, Corsa all'Anello. La sfida si avvicina, è tempo di benedizioni di cavalieri e terzieri

NARNI E' tempo di benedizioni dei cavalieri e dei terzieri. A pochi giorni dalla Corsa all'Anello che si disputerà al campo de li Giochi il 14 maggio, don Sergio Rossini imporrà le mani sui partecipanti alla gara.

Si inizia oggi alle 21,30 con Fraporta, alla chiesa di San Francesco. Il corteo sarà formato dai musici, dal gruppo delle dame rossoblù, dal capo Priore Giuseppe Ratini, dal priore Andrea Massarelli e dal portagonfalone Gianni Lucchetti. Quest’anno a sfilare ci sarà anche il popolo fraportano con alcune novità ancora top secret.

I cavalieri Luca Paterni, Jacopo Rossi e Leonardo Piciucchi arriveranno in chiesa accompagnati dalle loro famiglie Scotti, Marinata e Montoro e a loro sarà dedicato il discorso di buon auspicio del Capo Priore e del Priore.

Figure femminili dell’epoca porteranno in dono ai tre cavalieri le rose del terziere.

Al termine della cerimonia, il corteo si dirigerà verso il Duomo dove i cavalieri porteranno in dono al patrono San Giovenale una rosa e un drappo.

SANTA MARIA (11 maggio alle 21.30) – Il corteo sarà formato dai musici, dal portagonfalone, dai cavalieri Tommaso Suadoni, Marco Bisonni e Marco Diafaldi e dai loro padrini, dalle dame degli anelli. Nella chiesa di Santa Maria Impensole si procederà con il rito della benedizione dei simboli e delle rose e con il discorso del capo priore Marco Matticari e del priore Lorenzo Leonardi che assisteranno al giuramento dei fantini. Per l’occasione, si terrà anche un momento di commemorazione dedicato alla memoria dei contradaioli scomparsi in questi anni.

Al termine i cavalieri si recheranno al Duomo per seguire una tradizione alla quale Santa Maria è molto legata, il dono delle rose al patrono San Giovenale.

Le dame del gruppo degli anelli, tutte donne che sono nate e cresciute nel terziere, porteranno in chiesa come di consueto il corpetto, gli speroni ed i caschi con i quali verrà effettuata l’investitura dei cavalieri.

MEZULE (12 maggio alle 21.30) - Il corteo sarà composto dai musici, dal portagonfalone, dalla dama degli anelli che per l’occasione sarà impersonata da Vera Schweirz con le sue ancelle, dai portalance, dal capo priore Cesare Antonini, dal cerimoniere e dal priore Samuele Nevi.

La cerimonia, secondo rito tradizionale, sarà raccontata da due narratrici, Mariella Agri e Francesca Carlini.

Al tradizionale lavaggio delle mani, seguirà il gesto del capo priore che poserà la spada sulla testa di Tommaso Finestra, Cristiano Liti ed Ernesto Wilmi Santirosi incoronandoli cavalieri. Sarà poi la volta della loro vestizione, a cura della dama degli anelli, con mantelli, speroni e lance, fino ad arrivare alla preghiera di giuramento dei cavalieri e ai doni portati dalle ancelle consistenti in un giglio (simbolo di purezza) e una spada (simbolo di fermezza e della stessa cerimonia di investitura).

Le Benedizioni dei cavalieri saranno trasmesse anche in streaming