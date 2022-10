Narni, Giorgio Bonomi presenta la sua ricerca sull'autoscatto nella fotografia contemporanea. Oltre mille foto d'autore, ma niente selfie

NARNI Oltre mille autoscatti d'autore. Giorgio Bonomi presenta il terzo volume de "L'autoscatto nella fotografia contemporanea" la collezione più completa ed esaustiva al mondo sull’autoritratto fotografico dagli anni Settanta ai nostri giorni. L'evento, in programma per domenica 9 ottobre alle 17 al complesso di San Domenico, si inserisce nell’ambito della mostra Presenze di arte contemporanea “Una, nessuna, centomila” manifestazione parallela al Festival della Sociologia, la tre giorni di discussione su società e transizioni in corso fino all'8 ottobre.

Il terzo volume di Giorgio Bonomi, segue quelli pubblicati nel 2011 e nel 2017 con lo stesso titolo sempre per le Edizioni Rubbettino, e segna la conclusione della ricerca più che decennale che l'autore ha condotto su questa tematica.

A presentarlo saranno da Chiara Guidoni, storica dell’arte e Raffaele Federici, docente di sociologia dei processi culturali della comunicazione e dell’arte.

I tre volumi di Bonomi, filosofo, giornalista, autore di numerosi libri, critico d’arte e curatore di mostre e conferenze sull’arte contemporanea, risultano essere la rassegna più completa, disponibile, sul tema e include con artisti di tutti i paesi siano essi maestri affermati o giovani agli inizi.

«In questo studio poderoso - spiega l’autore - vengono presi in considerazione solo autoscatti di artisti, escludendo l’odierno fenomeno del selfie che attiene alla sociologia e non all’estetica».

I volumi di circa 400 pagine ciascuno presentano complessivamente più di mille artisti con migliaia di immagini a colori.