di Marcello Guerrieri

NARNI Saliranno ad oltre venti le telecamere per la videosorveglianza a Narni: scuole e stazione ferroviaria sotto l’attenzione degli occhi elettronici che già “guardavano” in direzione del parco Pubblico e delle zone a più alta frequentazione notturna. Lo annuncia l’assessore alla sicurezza Silvia Bernardini sottolineando che il 30 giugno il Comune presenterà il progetto di potenziamento. “Grazie alla firma dei ‘Patti per la sicurezza’ avvenuta pochi giorni fa tra prefetto e sindaci – spiega Bernardini – anche il Comune di Narni potrà accedere al fondo di 37 milioni di euro per completare nuovi impianti di videosorveglianza al fine di prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa nelle aree più esposte”.

L’implementazione del sistema di sorveglianza permetterà al Comune di controllare zone particolarmente sensibili come ad esempio alcune scuole e soprattutto tutta la zona della stazione dello Scalo. “L’attuazione di misure sempre più efficienti e capillari per prevenire ed arginare la criminalità diffusa – precisa l’assessore - rientra nelle politiche di sicurezza attuate dall’amministrazione comunale per cercare di tutelare la cittadinanza, e rendere la città sempre più vivibile.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA