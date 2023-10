Narni, anteprima nazionale del docufilm su Geppino Micheletti, medico eroe

NARNI Un convegno e un doculfim in anteprima nazionale su Geppino Micheletti, chirurgo eroe. L'appuntamento è per l'11 ottobre alle 16,45 alla sala Digipass in piazza dei Priori. Un'iniziativa realizzata con il patrocinio del comune di Narni, del comune di Pola e dell’associazione Italiani di Pola e Istria - Libero Comune di Pola in Esilio e la partecipazione dell’ordine dei medici di Terni. Una retrospettiva sul periodo narnese di questo medico chirurgo che, dopo aver perso i figli nell'attentato di Vergarolla nel 1947, dedicò la vita ad aiutare i deboli e i malati. Nel corso dell'evento, sarà proiettato in anteprima nazionale il docufilm "Geppino Micheletti. Un eroe istriano a Narni". Micheletti arriva a Narni nel 1947. Viene da Pola, dove nella strage di Vergarolla ha perso i due figli, Carlo di 9 anni e Renzo di 6. Nella cittadina umbra, Micheletti lavora come primario di Chirurgia all'ospedale degli Infermi, dove presterà servizio fino al 1961, anno della morte. Nel film, aneddoti e testimonianze di concittadini, amici e pazienti salvati da questo medico esule che fino alla fine si dedicò agli altri. Una figura fondamentale per la comunità. A Micheletti, sono dedicati i "giardini del pesciolino", un'area verde sotto l'ospedale degli Infermi dove, nel 2022 a cinquant'anni dalla morte, è stata apposta una targa alla memoria. Sempre a Narni, è stato presentato il libro di Duccio Vanni "Geppino Micheletti. Vita, opere e riconoscimenti del medico eroe della strage di Vergarolla" mentre il comune di Amelia, l'anno scorso, gli ha dedicato il giorno del ricordo.