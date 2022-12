Narni, al teatro Manini va in scena la danza. In viaggio, sospesi fra passato e futuro

NARNI L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre alle 21, al Teatro Comunale Giuseppe Manini dove andrà in scena Elegia delle cose perdute, spettacolo diretto e coreografato da Stefano Mazzotta.

Una produzione della Compagnia Zerogrammi che vede in scena Alessio Rundeddu, Amina Amici, Damien Camunez, Gabriel Beddoes, Manuel Martin, Miriam Cinieri e Riccardo Micheletti.

Si tratta di una riscrittura in danza dal romanzo I Poveri di Raul Brandao.

I quadri che compongono la narrazione diventano la mappa di un viaggio nei luoghi (interiori) dei personaggi de I Poveri: figure derelitte e goffe al limite del clownesco, accomunate dal medesimo sentimento di malinconica nostalgia e desiderio di riscatto.

Corpi e paesaggio dialogano in questa elegìa del vuoto, si riconoscono in un desiderio comune, una capriola del pensiero. Ed ecco che dentro questa logica di colpo svanisce ogni idea di miseria o povertà possibile, non esiste più niente che possa essere davvero perduto.

BIGLIETTI

È possibile prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Acquisto online sul sito www.teatrostabile.umbria.it