Dramma in vacanza, ragazza perugina muore a Mykonos: un'altra gravissima

PERUGIA - Dramma in vacanza. Una giovane perugina ha perso la vita nell'isola greca di Mykonos, dove stava trascorrendo dei giorni di villeggiatura assieme ad un gruppo di amici. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di un terribile incidente con uno dei due mezzi presi a noleggio dalla comitiva partita da Perugia per passare qualche giorno al mare nell'isola greca, uno dei principali punti di riferimento europei per le vacanze dei giovani. Sempre stando a quanto arriva dalla Grecia, un'altra ragazza del gruppo avrebbe riportato ferite gravi a seguito dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 13:51

