Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli predisposti per la verifica del rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, agenti motociclisti della Polizia Locale di Terni hanno sorpreso otto giovani tra i 16 ed i 18 anni che si erano radunati lungo il fiume Nera nei pressi della palazzina ex-Dicat, incuranti delle misure di distanziamento sociale. Per ciascuno di loro è scattata una sanzione di 280 euro a causa del mancato rispetto del divieto di assembramento, raddoppiata per tre ragazzi d'origine non italiana che erano già stati sorpresi più volte in precedenza a violare le misuse anticontagio. «Siamo probabilmente nella fase più delicata dell'emergenza - sottolinea l'assessore alla Polizia Locale Giovanna Scarcia - quella nella quale non possiamo permetterci di abbassare la guardia». © RIPRODUZIONE RISERVATA