Movida sicura, controlli in centro per tutta l'estate

Ultimo aggiornamento: 10:30

PERUGIA - Avanti con i super controlli da mezzanotte alle prime ore del mattino. Lo ribadisce il questore Antonio Sbordone nel sottolineare il «bilancio positivo» nella notte tra venerdì e sabato sul fronte movida, dal momento che le verifiche interforze volute dallo stesso questore in centro non hanno registrato particolari criticità.Un tema, quello della «movida sicura, che rappresenta una risorsa per la città e per l’acropoli», particolarmente caro al questore e che, oltre alle questioni legati all’evitare assembramenti per via delle norme anti covid, punta anche a fare prevenzione per quanto riguarda l’uso e abuso di alcol fra i giovani. Il personale è stato dislocato nelle piazze di maggior afflusso di giovani, quali piazza Italia, piazza IV Novembre, piazza Danti e piazza Cavallotti, spostandosi da una zona all’altra in base al concentramento delle persone. In particolare durante la prima serata si è registrato un numero elevato di persone in piazza Danti fino alle 2.30 per poi concentrarsi successivamente in Piazza IV Novembre. Visti i risultati della prima serata, che hanno confermato come le maggiori criticità riguardino un orario compreso tra prima della mezzanotte e fino alle prime ore del mattino, la presenza delle forze dell’ordine nel centro cittadino proseguirà per tutto il periodo estivo.