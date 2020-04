Addio al poliziotto ternano Romano Cesca: «Una vita passata al servizio della comunità»

Ultimo aggiornamento: 19:11

TERNI - Questa mattina è venuto improvvisamente a mancaremolto conosciuto e apprezzato per la sua umanità e professonalità.A dare la triste notizia i suoi colleghi di sempre. "Addoloranti e costernati, il Questore Roberto Massucci e tutto il personale della Questura di Terni, partecipano le più sentite condoglianze alla famiglia".Romano era un poliziotto amato e stimato da tutti, di provata esperienza e straordinaria sensibilità. Da alcuni anni in servizio all’ufficio minori della divisione anticrimine, era cresciuto professionalmente in seno alla squadra volante ed aveva prestato servizio anche alla divisione amministrativa ed alla polizia postale, sempre a Terni, la sua città.Sovrintendente della Polizia di Stato,dopo una vita passata al servizio del suo Paese e della comunità, vicino alla gente, sempre.