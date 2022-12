Montecchio, personalizza il Natale. I doni per i bambini hanno lo skyline del paese. Gori:«Simbolo della comunità»

MONTECCHIO Un dono che simboleggia l'appartenenza alla comunità. Questo il pensiero del sindaco Federico Gori che per il Natale 2022 ha scelto di regalare una pallina di Natale personalizzata con gli skyline di Montecchio e frazioni a tutti gli alunni delle scuole comunali.

«E’ un pensiero semplice ma significativo - spiega il sindaco - simbolo di affetto e attenzione, per ricordarvi che non sarete mai soli».

Insieme alla pallina è arrivata anche una lettera per ogni bambino.

«Le tanto attese festività natalizie si avvicinano - ha scritto- e, come ogni anno, ci ritroviamo per i consueti auguri, riscoprendo insieme il vero spirito Natalizio. Molte sono le notizie preoccupanti che arrivano dal mondo, che ci fanno riflettere e addolorare; una su tutte il persistere del conflitto Russia-Ucraina, con tutte le conseguenze umane che questo comporta. Sono sicuro però che il vero riscatto sociale dei popoli di tutto il mondo passi attraverso la consapevolezza, la volontà di Pace e progresso condiviso, che non lascia indietro nessuno. Credo perciò nel fondamentale ruolo delle insegnanti e degli insegnanti che, con grande competenza e umanità si caricano del pesante fardello di formare le nuove generazioni, affinché crescano più istruite, sensibili e solidali».

Un messaggio chiuso da una frase di Madre Teresa. «E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E' Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. E' Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della societa'. E' Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella poverta' fisica e spirituale. E' Natale ogni volta che riconosci con umilta' i tuoi limiti e la tua debolezza».