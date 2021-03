Montecchio, ecco i doni di "To Italy with Love": migliaia di mascherine per gli studenti

MONTECCHIO Sono arrivate le mascherine di del progetto "To Italy with love". 15.000 dispositivi di protezione individuale che il sindaco Federico Gori ha deciso di destinare agli studenti delle scuole montecchiesi di ogni ordine e grado. «Un grazie di cuore a Hansjorg Kunzel, cittadino tedesco residente in Umbria, - ha commentato Gori- che grazie al suo contributo e quello di altri cittadini tedeschi ha donato alla nostra Comunità 15.000 mascherine, che destineremo agli studenti di tutto il territorio comunale. Un bel gesto di solidarietà, che siamo certi avrà un risvolto anche dopo la pandemia, quando potremo ricambiare l’affetto da loro dimostrato». Il progetto è nato lo scorso marzo, quando, per la prima volta, Hansjorg Kunzel e Elke Menzel sono partiti alla volta dell'Italia per consegnare le prime donazioni agli ospedali. Un totale di 6.000 maschere agli ospedali e alla protezione Civile di Perugia e Marsciano. Da allora fino allo scorso ottobre, sono stati compiuti nove viaggi. Auto private che hanno fatto la spola fra la Germania e l'Italia consegnando un totale di oltre 120.000 mascherine e più di 100.000 guanti in lattice a ospedali, studi medici, protezione civile, strutture per anziani e disabili, ospizi, distribuzione di cibo, strutture sociali e un carcere, aziende selezionate come supermercati e farmacie e persone bisognose.

