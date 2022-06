Montecchio, i ragazzi vanno a scuola di api

Conoscere e studiare le api per sviluppare e promuovere una coscienza ecologica. Questo l'obiettivo del primo apiario didattico inaugurato a Montecchio. A darne l’annuncio è il sindaco, Federico Gori. «L'iniziativa -ha spiegato- è inserita nel progetto ‘Noi amici delle api’, realizzato dalle scuole medie di Montecchio "Michelangelo Buonarroti", appartenente all'istituto comprensivo Orvieto-Montecchio».

Un progetto nato dalla collaborazione del Comune e diversi enti e associazioni, tra cui la Comunanza Agraria di Montecchio, i carabinieri forestali, l’associazione Acqua la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto che sostiene l’iniziativa.

«L’apiario - continua Gori - sarà un utile strumento per approfondire aspetti legati all'intelligenza biologica delle api, alla produzione del miele e, in generale, alla trasmissione di una coscienza ecologica. Per ora -chiude- nell’apiario sono state messe a dimora sei famiglie di api per un progetto straordinario reso possibile grazie alla dinamicità e lungimiranza dell’istituto comprensivo e all’aiuto di molti altri soggetti. In un mondo in pericolo siamo tutti chiamati a fare la propria parte iniziando dal rendere consapevoli i nostri giovani».