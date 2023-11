Michele Zarrillo a Terni per il concerto di Natale, l'evento il 20 dicembre al Centro multimediale

Michele Zarrillo darà l'artista della prima edizione del Concerto di Natale della città di Terni che si terrà il 20 dicembre alle 21 al Centro multimediale. Organizzato da Argoo e Terni città futura, si tratta di "un evento di musica pop che mancava nella nostra città – spiegano gli organizzatori - nato dalla volontà di regalare ai ternani un appuntamento di qualità destinato a riproporsi ogni anno in occasione delle feste natalizie".

Il cantautore romano proporrà i successi della sua lunga carriera pluridecennale, accompagnato dai suoi musicisti, brani che per la loro dolcezza e poesia ben si conciliano con lo spirito e le emozioni del Natale. "I partecipanti - dicono gli organizzatori - avranno modo di condividere una serata di ottima musica, un momento di serenità anche in questo periodo così tristemente segnato da venti di guerra, a pochi giorni dalla festa più attesa dell'anno".

Il concerto di Natale sarà ospitato nel teatro A del Centro multimediale che verrà allestito appositamente per lo spettacolo. "Si tratta di un numero di posti limitati - dicono ancora gli organizzatori - per cui sarà importante prenotare con anticipo per assicurarsi un posto, i biglietti di ingresso saranno disponibili in vendita presso il negozio New Sinfony e in rete all'indirizzo: www.concertodinatale.com"

L'iniziativa avrà anche una finalità benefica. "Grazie alla collaborazione con la Fondazione Fulvio Sbrolli - spiegano Argoo e Terni città futura - verranno raccolti dei contributi da destinare ai nostri concittadini più in difficoltà".