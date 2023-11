Umbria sottozero: auto bloccate dal ghiaccio a Montecucco. Temperature giù per le prossime 48 ore

PERUGIA - L'inverno all'improvviso. Umbria sottozero e neanche di poco, con risvegli ghiacciati e pomeriggi sui monti bloccati causa ghiaccio. I vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti in località Val di Ranco monte Cucco nel comune di Sigillo per recuperare diverse autovetture rimaste bloccate sulla sede stradale per il ghiaccio. La strada di acceso a val di ranco dall'incrocio viene momentaneamente chiusa fino al ripristino da parte della provincia, delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Ma, come detto, ieri mattina l'Umbria si è risvegliata sottozero praticamente ovunque. Con temperature che, all'alba, sono scese anche di cinque-sei gradi sotto lo zero specie nelle zone lungo gli Appennini.

Secondo quanto riferiscono gi esperti di perugiameteo.it anche nelle prossime 48 ore le temperature saranno prossime allo zero, e sotto zero, in determinate ore della giornata. Per martedì attese precipitazioni.