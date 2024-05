Maltempo Italia, ancora montagne russe: instabilità persistente e temporali in arrivo nel weekend (non solo al Nord). Le previsioni

L'area di saccatura sull'Europa centro-occidentale continua a dominare la scena meteorologica anche in Italia, bloccata a est da un anticiclone Russo-Scandinavo e a ovest da un anticiclone atlantico. Questa configurazione stazionaria mantiene l'instabilità sulle regioni settentrionali italiane, che non trovano tregua dal maltempo. Nuovi forti temporali sono attesi sia giovedì che venerdì, estendendosi non solo nelle ore centrali della giornata ma localmente fin dalla mattina. Delle vere e proprie montagne russe in Italia: il maltempo, che in questi giorni sta colpendo soltanto il Nord, nel fine settimana non risparmierà neanche in Centro-Sud.