TERNI E' entrato questo pomeriggio all'Ipercoop di Fontana di Polo senza mascherina, quando i commessi presenti glielo hanno fatto notare è andato su tutte le furie aggredendo violentemente con una testata un altro cliente, reo di averlo redarguito per lo stesso motivo, che è stramazzato a terra con il naso rotto. Poi, l'uomo, ancora non identificato, si è allontanato velocemente facendo perdere le sue tracce. Nel frattempo è stato dato l'allarme ed è intervenuta una pattuglia dei carabinieri ed il cliente ferito, che ha 61 anni, è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. Grazie alle telecamere di sorveglianza interne ed esterne l'aggressore potrebbe essere identificato nel giro di poco tempo.

