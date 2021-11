Marmore, la transumanza di capre blocca la strada. Lo spettacolo dei cuccioli

La transumanza passa da Marmore. Un centinaio di capre dalle montagne intorno a Terni sono state portate a valle ed hanno attraversato il paese della Cascata tra lo stupore degli abitanti e dei turisti di passaggio. A guidare il folto gruppo un pastore vestito con il classico abbigliamento diretto in una località fuori dalla Provincia. Per tutti è stata una novità questo passaggio alle Marmore. Si erano viste mandrie di pecore ma per le caprette è la prima volta. Gli animali avevano i capretti ancora giovani che saltellavano felici in mezzo alla strada, ignori che alla prossima Pasqua verranno sacrificati nelle tavole imbandite. In montagna l’erba comincia a scarseggiare. Lassù la temperatura nella notte si abbassa di molto, poi c’è il continuo pericolo dei lupi che scendono in basso. Da qui la decisione del pastore di capre di portarle in basso dove oltre che è possibile trovare ancora un poco di erba fresca non si corre nessun pericolo. Le belel giornate delle settimane scorse hannio ritardato la transumanza. Lungo la strada gli automobilisti si sono fermati per immortalare la scena , tra gli applausi di chi in quel momento si trovava in strada, con i capretti che saltellevano felici. Il branco è stato seguito dalla gente fino al ponte regolatore, poi la curva ha nascosto la scena del passaggio della transumanza e gli automobilisti hanno ricominciato a viaggiare.

APPROFONDIMENTI DEGRADO Terni, di nuovo forzato l'ingresso del parco Rosselli:... LE RIPRESE Le telecamere di “Linea Verde” si accendono su...