Maltempo, tempesta di pioggia e fulmini: case allagate e strade bloccate dalle frane

PERUGIA - Oltre 150 interventi in poche ore: super lavoro per i vigili del fuoco che, coordinati dalla centrale operativa del comando provinciale di Madonna Alta, dalla notte tra sabato e domenica stanno intervenendo per rispondere alle tante richieste di aiuto a seguito della tempesta di pioggia e fulmini che si è abbattuta dalla tarda serata di sabato.



Perugia, Umbertide, Città di Castello e Trasimeno: queste le zone maggiormente colpite nella provincia. Allagamenti nelle case e frane: queste le emergenze principali per i pompieri, che hanno anche dovuto lavorare per liberare le strade dai crolli di alberi e rami. Ultimo aggiornamento: 09:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA