PERUGIA - Una bufera di pioggia e vento, nel primo pomeriggio di sabato, si è abbattuta soprattutto nella zona tra Perugia e Umbertide provocando diversi disagi. Almeno una decina, gli interventi dei vigili del fuoco in una ristretta zona tra Pierantonio, La Bruna, Sant'Orfeto e fino ad Antognolla.



La situazione peggiore nel sottopasso allo svincolo di Pierantonio, che si è allagato creando difficoltà agli automobilisti che passavano in zona. Qualche giorno fa un'altra situazione simile si era avuta a pochi chilometri di distanza, nel sottopasso all'altezza di Umbertide con un automobilista salvato in extremis dai pompieri. Nelle zone tra i comuni di Umbertide, Perugia e Corciano, invece, diversi alberi sono caduti sulle strade.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



