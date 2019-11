Maltempo: crollano 50 alberi, a Perugia quartieri senza corrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una tempesta di pioggia e vento. Arrivata all’improvviso intorno alle quindici e in grado di mandare in tilt molte parti di città e hinterland in meno di mezzora. A domenica sera, il computo di vigili del fuoco e polizia municipale parlava di oltre cinquanta fra alberi e grossi rami caduti lungo le strade per via soprattutto del forte vento. La buona notizia è che nessuno fortunatamente si è fatto male, anche se un’auto risulta pesantemente danneggiata nella zona di Collestrada proprio da uno degli alberi caduti.Sempre in zona Ponte San Giovanni lavoro d’emergenza per la polizia municipale: a causa di un sottopasso allagato, gli agenti hanno dovuto aprire i tombini per evitare che l’acqua creasse problemi particolari. Stessa emergenza in via Cairoli, nel sottopasso “con vista” sul Percorso Verde: anche in questo caso, l’apertura dei tombini ha permesso che l’acqua alta defluisse. La violenta pioggia ha portato a un’inevitabile fuggi fuggi dagli stand della Fiera dei Morti, sia a Pian di Massiano che in centro, con inevitabili disagi soprattutto in zona stadio per la viabilità.Da segnalare inoltre come la tempesta e la caduta di alberi abbiano portato anche ad alcuni blackout della corrente: segnalazioni in particolare da Montebello e Strozzacapponi, con case al buio e ascensori fermi.