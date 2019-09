CITTA' DI CASTELLO - Ha perso il controllo dell'auto, è finito fuori strada ed è morto in pochi secondi: dramma nel pomeriggio di martedì lungo via Aretina. La vittima è un uomo di 53 anni della zona di Trestina. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Città di Castello, 118 e carabinieri, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante tutti i tentativi di metterlo in salvo.



Secondo quanto si apprende, l'uomo potrebbe essere stato vittima di un malore mentre stava guidando. Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA