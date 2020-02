Un vulcano. Di idee, azioni ed emozioni. Così un intero paese listato a lutto ricorda Maria Saltalamacchia, la consigliera comunale stroncata a soli sessantasei anni da una malattia tanto aggressiva quanto terribile. Lugnanese doc, Maria è sempre stata un punto di riferimento per la comunità politica e non. Fin da giovanissima ha militato nelle associazioni locali, nei primi anni del CLARC, nella Croce Verde dove ha speso per anni la sua professionalità di infermiera per effettuare i prelievi di sangue. E ancora con l’associazione In Europa per gli scambi culturali di gemellaggi, con la Pro Loco e con il corteo storico. A lei il merito del laboratorio teatrale SpazioFabbricalab, del premio letterario Scrittori in Erba, della rinascita della Biblioteca Comunale, delle attività dell'Unitre.

Qui siamo distrutti - ammette commosso il sindaco di Lugnano Gianluca Filiberti - Maria è stata un punto di riferimento per tutti indipendentemente dal colore politico. Maria vedeva le persone, guardava i fatti. A dimostrazione di questo basti pensare che per stima personale, aveva accettato di candidarsi in una lista di centrosinistra alle ultime provinciali. Lei che si è sempre dichiarata di orientamento opposto

. Oggi alle 14,30 i funerali nella Chiesa della Collegiata a cui parteciperanno il deputato Raffaele Nevi e il presidente della Provincia Giampiero Lattanzi.

Ultimo aggiornamento: 19:30

