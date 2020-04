Lugnano in Teverina, salgono i contagi

AMELIA Salgono a tre i contagi da Covid-19 a Lugnano in Teverina. Ne ha dato l'annuncio lo stesso sindaco Gianluca Filiberti. "Purtroppo - ha dichiarato in un videomessaggio alla popolazione - i tamponi effettuati su alcune delle persone in isolamento fiduciario hanno dato esito positivo. Abbiamo quindi a Lugnano altri due casi". Le persone contagiate sono strettamente legate al primo caso verificatosi sul territorio comunale qualche giorno fa. Una donna di circa 70 anni ricoverata in ospedale per altri motivi, successivamente sottoposta a tampone a causa del sopraggiungere della febbre e risultata poi positiva al Coronavirus. "Invito tutti a mantenere la calma- ha esortato Filiberti- perchè si tratta di casi strettamente collegati al primo, di persone già in isolamento fiduciario. So che è un momento difficile, ma insieme ne usciremo". Ultimo aggiornamento: 14:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA