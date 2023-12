Lugnano in Teverina, due eventi per salutare il 2023. Concerto e teatro

Lugnano saluta il 2023 con due eventi. L'appuntamento è per sabato 30 dicembre.

Si inizia alle 18 nella chiesa Collegiata dove, secondo la tradizione che risale alla prima metà dell'Ottocento, si terrà il concerto di Natale della banda della Teverina.



Il secondo appuntamento della giornata è previsto al Teatro Spazio Fabbrica alle ore 21 con l'anteprima dello spettacolo in mise en espace "Non è amore", di e con Cristina Caldani.

Uno spettacolo che riporta ai fatti di cronaca. Un tentativo di fare il punto della situazione sui femminicidi in Italia nell’ultimo periodo, e in particolare su quelli umbri. Dati alla mano, dal 1970 al 2015 in Umbria sono state uccise settanta donne di cui la maggior parte da mariti, compagni e conviventi. Negli ultimi tempi, si registra anche un aumento dei reati spesso collegati come stalking, revenge porn, violenza.