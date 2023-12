Lugnano in Teverina, Natale nel borgo. Fra musica e tradizione, ricordando gli ottocento anni del presepe di Greccio

LUGNANO IN TEVERINA Prendono il via le celebrazioni natalizie a Lugnano in Teverina. Concerti, visite guidate e spettacoli per accompagnare cittadini e turisti che scelgono di trascorrere nel borgo le festività. Due i concerti natalizi in programma a cura del coro parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Il primo è per il 26 dicembre alle 18,30 e coinvolgerà anche i bambini delle scuole.

Il secondo è per il 30 dicembre il 30 dicembre alle ore 18,00 all'interno della chiesa Collegiata quando si esibirà anche la banda della Teverina.

Non solo. In occasione dell'ottavo centenario dalla prima rappresentazione del presepe avvenuta a Greccio per opera di San Francesco d'Assisi, l'amministrazione comunale vuole celebrare la ricorrenza organizzando visite guidate alla chiesa di San Francesco.

La stessa dove il santo, nel 1213, operò un miracolo.

All'interno della chiesa è in mostra la pala d'altare "La Natività", realizzata dalla pittrice amerina Grazia Cucco.

Le visite guidate saranno possibili, su prenotazione al numero 349 6602285, nei giorni del Presepe vivente (26 dicembre e 6 gennaio dalle 10,00 alle 12,000 e dalle 15,00 alle 17,00) e il giorno 30 dicembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00).