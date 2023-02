Lugnano in Teverina, continua il tour di Umbria on Stage. Allo Spazio Fabbrica, Romeo e Giulietta non devono morire

LUGNANO L'appuntamento è per il 25 febbraio alle 21 sul palco dello Spazio Fabbrica dove andrà in scena Romeo e Giulietta non devono morire. Un'amara e divertente riflessione sui destini familiari e sui loro effetti devastanti sulle giovani generazioni e anche un piccolo affresco del cinismo e della manipolazione che domina la realtà odierna e della difficile sopravvivenza del teatro.

Lo spettacolo, fa parte del progetto Umbria on Stage, che prevede la diffusione nelle due provincie di Perugia e Terni di una serie di eventi da svolgere negli spazi invernali cittadini più significativi di cinque città umbre come Foligno, Spoleto, Montefalco, Lugnano in Teverina, Calvi dell’Umbria.

Tema di questa seconda edizione, "Rischi da interferenze". Fra generi diversi di spettacolo, fra diversi generi musicali, fra diverse professionalità, ed anche fra diversi paesi. Il "rischio" è quello di assistere ad uno spettacolo in cui il confine tra i generi è sottile e i linguaggi sono molteplici.

"Umbria on Stage - Interferenze" ha ottenuto il marchio Umbria Culture For Family.