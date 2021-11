Lugnano in Teverina, "Federico dei sogni" a teatro con Fellini e il suo mondo

Federico Fellini a Lugnano. Domani sera, allo Spazio Fabbrica andrà in scena Il mondo onirico del regista romagnolo evocato nella pièce “Federico dei Sogni” scritta e diretta da Germano Rubbi con Gianni De Feo e la fisarmonica di Daniele Mutino. Musiche di scena di Francesco Verdinelli. Un evento, il numero sei della programmazione di “Teatri in rete” finanziata con un bando della Regione Umbria che racchiude dodici appuntamenti, presentato dall'associazione Magazzini Artistici. Seguendo il filo delle visioni felliniane, “Federico dei sogni” propone un viaggio nell'impalpabile, in cui di certo c’è solo la fisicità dell’attore che interpreta il protagonista dalle molteplici identità. Federico Fellini, “Snaporaz”, il suo alter ego, lo psicanalista che ascolta le sue visioni si avvicenderanno sul palco portando con sè le mille altre identità evocate dalla narrazione o semplicemente immaginate dallo spettatore.

L’ingresso al teatro rispetterà le vigenti normative di sicurezza. Info e prenotazioni:3278184788. Per l’acquisto dei biglietti on line su www.vivaticket.com oppure direttamente al botteghino del teatro prima dell’inizio dello spettacolo.