Lugnano in Teverina, Riccardo Leonelli sul palco dello teatro Spazio Fabbrica con "Non giocarti la testa col diavolo".

LUGNANO IN TEVERINA Riprendono gli spettacoli di "Teatri in rete". Dopo la pausa forzata a causa della pandemia l'associazione Magazzini Artistici presenta “Non giocarti la testa col diavolo”. Sabato 19 marzo alle ore 21 sul palco del teatro “Spazio Fabbrica” Riccardo Leonelli, insieme a Sergio Petrucci e Valentina Lilla che parteciperanno in video, sarà protagonista dello spettacolo tratto dai racconti di Edgar Allan Poe.

Un viaggio attraverso i più svariati stati dell'animo umano durante il quale l’attore/narratore rivive le sue storie e quelle dei suoi personaggi; ad accompagnarlo ci sono un quartetto musicale, Emanuele Cordeschi, Riccardo Cordeschi, Lorenzo D’Amario ed Emanuele Grigioni, che scandisce ogni racconto.

Info e prenotazioni: 327 8184788.

L’ingresso al teatro si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza antiCovid 19.