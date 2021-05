Lugnano in Teverina, boom di partecipanti per la settima edizione del Premio Letterario. Case editrici e oltre 200 concorrenti dall'Italia e dall'estero.

LUGNANO IN TEVERINA Il Premio Letterario città di Lugnano si prepara al gran finale. Oltre duecento partecipanti provenienti da tutta Italia e dall'estero e, novità dell'edizione 2021, anche diverse case editrici. Tema di quest'anno "le scarpe". In questi giorni è stata ufficializzata dal comitato direttivo la giuria. Il presidente, confermato, è Paolo Petroni, critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera. Gli altri componenti sono: Daniela Carmosino, scrittrice e docente di critica letteraria e letterature comparate all’Università degli Studi Campani L.Vanvitelli. Annagrazia Martino, giornalista, vice-caporedattore La7. Giorgio Nisini, saggista letterario e romanziere, è fondatore dell’associazione culturale Officina Mente e co-direttore di Caffeina Festival. Giorgio Patrizi, saggista e docente di Storia della Letteratura italiana presso l’Università del Molise. Ilaria Rossetti, scrittrice e formatrice. Ha vinto la sesta edizione del Premio Lugnano con il romanzo Le cose da salvare. Carlo Zanframundo, regista, filmaker.

Il Premio, rivolto a opere di narrativa italiana è articolato in due sezioni, romanzi editi e racconti inediti. La giuria di esperti, presieduta dallo scirittore Paolo Petroni, selezionerà le cinque opere finaliste di entrambe le sezioni e successivamente insieme ad una seconda giuria a carattere popolare, proclamerà il vincitore.

«Abbiamo riscontrato un incremento notevole di partecipanti- dichiara il vice sindaco di Lugnano in Teverina, Alessandro Dimiziani- una bella soddisfazione per tutti noi, dopo anni di proficuo lavoro che premia la qualità dello staff che organizza questo progetto giunto ormai alla settima edizione. La finale - sottolinea Dimiziani - sarà associata come sempre alla Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia, che si svolgerà il prossimo 26 giugno, un connubio che si è sempre rivelato vincente».

Gli autori finalisti saranno invitati alla cerimonia di premiazione che, pandemia permettendo, si svolgerà a Lugnano in Teverina durante la Notte Romantica dei borghi.

Al primo classificato della sezione Romanzi andrà il Rosone d'Argento mentre quello di ceramica andrà al primo classificato della sezione Racconti.

Il racconto vincitore e i racconti finalisti verranno pubblicati a cura del Comune in un’antologia, i cui proventi di vendita saranno interamente devoluti alla sezione locale della Croce Verde. Il Premio ha il Patrocinio della Regione Umbria e de I Borghi più belli d’Italia, di cui Lugnano in Teverina fa parte.

