Premio Letterario città di Lugnano. Pubblicata la rosa dei finalisti. La cerimonia il 5 luglio in diretta video

Premio Letterario città di Lugnano. La giuria ha reso nota la rosa dei finalisti della sesta edizione della competizione letteraria. I vincitori saranno annunciati il 5 luglio, quando, in diretta da remoto, si svolgerà la cerimonia di premiazione.Per la sezione romanzo, in ordine alfabetico per autore: Alessandro Bonan, (La giusta parte), Lorenzo Moretto (Una volta ladro sempre ladro), Erica Mou (Nel mare c’è la sete) , Gianluca Pirozzi (Come un delfino), Ilaria Rossetti (Le cose da salvare).Per i racconti inediti a tema “il gioco”: Marco Bindi (All-inn), Paola Bonomi ( La settimana), Cristiana Conti (Un giorno in cortile), Giorgio Del Puente (In nome di una nuova sorte), Gioacchino Di Giovanni (I quattro Re), Laura Giorgi (Il giorno che ci giocammo il cielo), Alberto Lignago (Mutamenti), Luca Ortello (Agnello sbrana agnello), Carla Pasqualucci (Gioco di sguardi), Luca Santoro (Un gioco da ragazzi).I racconti giunti in finale verranno raccolti in un’antologia e, per desiderio del Comune e volontà degli autori, i proventi di vendita del libro verranno interamente devoluti alla Protezione Civile locale.La giuria di esperti che decreterà i vincitori è composta da: Paolo Petroni presidente, critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera. Daniela Carmosino, docente di critica letteraria e letterature comparate, Università degli Studi Campani L.Vanvitelli. Annagrazia Martino, giornalista, vice-caporedattore La7.Giorgio Nisini, saggista letterario e romanziere, fondatore dell’associazione culturale Officina Mente e codirettore di Caffeina Festival. Giorgio Patrizi, saggista e docente di Storia della Letteratura italiana Università del Molise. Sacha Naspini, scrittore e sceneggiatore, ha vinto la V edizione del Premio Lugnano con il romanzo “Le case del malcontento”, regista, filmaker.Gli autori finalisti di entrambe le sezioni parteciperanno alla cerimonia di premiazione che si svolgerà sulla piattaforma Zoom con una diretta Facebook, domenica 5 luglio dalle ore 18.00. Durante la votazione finale, la giuria di esperti sarà affiancata da una popolare che si esprimerà solo sulle opere finaliste. Il giudizio, espresso a maggioranza, avrà complessivamente il valore di un voto, che andrà ad aggiungersi a quello espresso dalla giuria ufficiale.I componenti sono: Benedetta Tintillini coordinatrice, Francesco Ambrosino, Giuseppe De Nicolellis, Barbara Felcini, Stefano Ferrarese, Letizia Longobardi, Patrizia Panone, Sara Patrizi, Maurizio Ramogida, Idea Riccitelli, Laura Schiavon, Andrea Virzo.I vincitori saranno premiati con un riconoscimento simbolo del Comune di Lugnano: il Rosone d’Argento per il primo classificato della sezione Romanzi e il Rosone di Ceramica per il primo della sezione Racconti.Per informazioni sul Premio Letterario http://www.premiolugnano.it/