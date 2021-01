Lugnano lancia la settima edizione del Premio Letterario. Il tema del concorso saranno le scarpe.

LUGNANO IN TEVERINA - Avrà come tema le scarpe la settima edizione del “Premio letterario Città di Lugnano in Teverina”, il concorso a carattere nazionale promosso dal Comune, curato da Elisabetta Putini e patrocinato dalla Regione Umbria. Nonostante la pandemia abbia cancellato tutte le occasioni di incontro in piazza legate alla manifestazione, gli organizzatori hanno deciso comunque di preseguire nella speranza che finalmente la pandemia molli la presa e si possa tornare alla normalità. “Il premio a carattere nazionale – spiegano il sindaco Gianluca Filiberti e il vice Alessandro Dimiziani - si inserisce all’interno di un più ampio progetto comunale di incentivo alla cultura e alla lettura, valorizzando autori affermati o emergenti meritevoli di attenzione per la loro sensibilità nella narrativa e nel linguaggio letterario”.

Il Premio è rivolto a opere di narrativa italiana e articolato in due sezioni, romanzi editi e racconti inediti. La giuria di esperti, presieduta dallo scirittore Paolo Petroni, selezionerà le cinque opere finaliste di entrambe le sezioni e successivamente insieme ad una seconda giuria a carattere popolare, proclamerà il vincitore. “Compatibilmente con l’andamento della attuale situazione sanitaria (la premiazione della sesta edizione si è svolta online ndr) e con la normativa che regolerà eventi culturali e spostamenti -chiudono dall'Amministrazione- la cerimonia di premiazione si svolgerà a Lugnano in Teverina sabato 26 giugno, nell’ambito delle manifestazioni nazionali promosse da “I Borghi più belli d’Italia” per festeggiare con la Notte Romantica il solstizio d’estate”, Il bando del premio è visionabile qui.

