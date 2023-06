Lugnano in Teverina, archeologia. Studenti americani e inglesi per la nuova edizione della "Summer School"

LUGNANO IN TEVERINA Via alla scuola estiva di archeologia. Quattro settimane di full immersion fra reperti e scavi per sei giovani studenti provenienti dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra.

La Summer School avviata lo scorso 27 maggio, è articolata tra il Museo archeologico, dove ci sono i reperti della villa romana di Poggio Gramignano, e la sala conferenze del museo che si trasformerà in laboratorio didattico.

Direttore dei corsi è l'archeologo Archer Martin uno dei primi archeologi che negli anni Ottanta, insieme a David Soren, partecipò agli scavi della villa romana a Lugnano, e che oggi con passione ed orgoglio trasferisce le proprie competenze ai giovani.

Gli studenti impareranno le nozioni fondamenti della ceramica romana attraverso seminari, e visite sul campo presso antichi centri di produzione.

Nella prima parte del corso, verranno presentati i concetti generali e le singole classi ceramiche con le loro caratteristiche, funzione, datazione e provenienza. Nella seconda metà, i partecipanti applicheranno le loro conoscenze sulle ceramiche rinvenute nei pressi di Lugnano, Alviano ed Otricoli, nel corso delle varie campagne di scavo.

I partecipanti del corso avranno anche la possibilità di effettuare escursioni e visite ai musei ed ai siti archeologici della zona. È prevista anche una escursione al sito Archeologico della Banditaccia a Cerveteri, in collaborazione con l'associazione Il Lucumone di Roma che fa da anteprima agli scambi culturali tra i due siti uniti nel nome di Raniero Mengarelli, che si terrà a luglio, durante le giornate dell'Archeologia organizzate dall’amministrazione comunale lugnanese.