Lugnano in Teverina, gli americani tornano a Poggio Gramignano. Open day di Archeologia per illustrare le nuove scoperte.

LUGNANO IN TEVERINA Open day di Archeologia. Dopo lo stop a causa della pandemia, tornano a Lugnano le università americane di Tucson, Stanford e Yale. Gli studenti guidati da David Pickel e Roberto Montagnetti stanno lavorando sui dati degli scavi effettuati tra il 2016 e il 2019 e sabato 16 luglio a chiusura dei lavori illustreranno alcuni risultati delle varie campagne di scavi e degli studi sui reperti di questi ultimi sei anni.

Una giornata che si svolgerà al Museo Civico dove nel pomeriggio dalle ore 17 sarà possibile effettuare visite guidate sia in italiano che in inglese con gli archeologi italiani ed americani che accompagneranno i visitatori sia al Museo Archeologico, sia ai vari laboratori allestiti per l’occasione alla sala conferenza Terzo Pimpolari del Palazzo ex Fabbrica.

A chiusura della giornata la cena di beneficenza organizzata dalla Protezione Civile di Lugnano, e il saluto in diretta con il professor David Soren che dall’Arizona saluterà gli archeologi e la cittadinanza Lugnanese.