Lugnano, riaprono le Terme di Ramici. Benessere e natura convivono con le norme anti-Covid

Lugnano in Teverina - Le acque solfuree e alcalino-terrose delle Terme di Ramici tornano da oggi a disposizione dei cittadini. Dopo la chiusura del parco termale a causa dell'emergenza Coronavirus, adesso il Comune ha deciso di riaprire i cancelli. "Poste lungo la strada provinciale Attigliano-Alviano scalo, le terme -spiegano dall’amministrazione comunale- sono state ricavate da un'antica sorgente di acqua i cui effetti benefici sono noti fin dal 1300 e sono legati al culto della Madonna di Ramici che viene celebrata nel vicino santuario a lei dedicato. Le acque sono sulfuree fredde ed hanno un effetto tonificante e rigenerante, oltre ad avere proprietà terapeutiche per malattie croniche delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli, malattie della pelle e patologie venose degli arti inferiori. Inoltre, se bevute, hanno effetti depurativi sulle vie biliari, sul fegato e sull'apparato digerente”.Il parco, immerso nel verde nella suggestiva cornice dei calanchi, si compone di due piscine e un percorso vascolare.Alla luce delle prescrizioni anti Covid sono previste nuove le modalità di ingresso per evitare il rischio contagi. La società di gestione incaricata dal Comune, ha previsto accessi contingentati e l'applicazione dei protocolli di sicurezza anticovid che la Regione Umbria ha emanato per il settore. Tutte le info si trovano sulla pagina Facebook di Terme di Ramici o sul portale turistico del Comune di Lugnano in Teverina.