Lugnano, in piazza si rievoca la via Crucis e la tradizione pasquale

LUGNANO IN TEVERINA Week end dedicato alla tradizione e alle rievocazioni pasquali. Evento principe, la Rievocazione della Via Crucis per le vie del borgo curata dall’Associazione Clarc.

Quadri viventi, addobbi, Sepolcri, Banda cittadina, Confraternite, tutto secondo l'antica tradizione.



PROGRAMMA

Giovedi 6 Aprile 2023

Ore 18 Chiesa Collegiata

S.Messa In Cena Domini del Giovedi Santo con la rievocazione della Lavanda dei Piedi e Adorazione eucaristica del Sepolcro

Venerdì 7 Aprile 2023

ore 17 Liturgia della Passione del Signore e adorazione della Croce

Ore 20,45

VIA CRUCIS PER LE VIE DEL BORGO

Sacra Rappresentazione della Via Crucis per le Vie del Borgo medievale rievocando le stazioni della Passione di Cristo con i suggestivi quadri viventi.



A cura dell’Associazione CLARC

Sabato 8 Aprile 2022

Ore 22 Chiesa Collegiata

Veglia Pasquale e celebrazione della Santa Messa di Resurrezione

Domenica 9 Aprile 2023

Ore 11 Chiesa Collegiata

S.Messa della Pasqua

Lunedì 10 Aprile 2023

Santuario Santa Maria di Ramici

Ore 10 Santa Messa del Lunedì dell’Angelo

Anche quest’ultima iniziativa ripercorre una tradizione antichissima dove i lugnanesi approfittavano dell’ingresso della Primavera per fare una lunga camminata partendo dal borgo fino al Santuario della Madonna di Ramici distante circa 5 km.

Una tradizione che molti ancora oggi in maniera autonoma cercano di mantenere.