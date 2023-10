Terni, la fontana di piazza Europa si tinge di rosa per la Lilt

Terni - Ottobre è il mese rosa, un appuntamento fondamentale per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno, in quest’occasione, promuove la campagna Lilt for women - Nastro Rosa per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza dela prevenzione dell cancro al seno.

Così oggi 2 ottobre alle ore 18.30 si è illuminata di rosa la Fontana di Piazza della Repubblica. Presente all’ evento anche Valentina Vezzali, madrina dei Mondiali di scherma paraolimpica che si svolgono a Terni, la quale questa sera si è unita alla Presidente della Lilt di Terni Luigia Chirico e alla Presidente del Lions Club Terni Host Alessandra Robatto ed a tutte le socie e volontarie presenti per ricordare a tutti che ottobre è il mese del Nastro Rosa da sempre simbolo della prevenzione della neoplasia mammaria. Con loro l'assessore Viviana Altamura.

Lo slogan scelto per quest’anno “La prevenzione è sempre la risposta giusta” è la risposta giusta da dare a chiunque ci chieda quali sono i mezzi con i quali si può combattere il cancro alla mammella, considerato il big killer numero uno delle patologie tumorali per le donne che annualmente colpisce circa 60 mila donne in Italia.

Anche quest’ anno la Lilt di Terni apre le porte dal suo ambulatorio situato nella nuova sede in Piazza Solferino per effettuare visite gratuite a tutte le donne che ne fanno richiesta.

Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e il giovedì pomeriggio al numero 0744-431220 oppure inviare una mail a info@legatumoriditerni.it.