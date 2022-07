"Le nozze di Figaro" e la "Boheme". Torna l'opera lirica al "Mancinelli" di Orvieto con Spazio Musica

Torna al Teatro “Mancinelli” di Orvieto la grande opera lirica grazie all'Associazione Spazio Musica e la 44a edizione di “Spazio Musica” - Opere e Concerti”. Saranno infatti “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart, in programma martedì 2 e mercoledì 3 agosto, e “La Boheme” di G. Puccini, che sarà in scena venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, le opere che “Spazio Musica” proporrà in questa edizione 2022, in corso di svolgimento a Orvieto fino al 29 agosto.

La manifestazione, che si consolida come uno degli appuntamenti più amati dal pubblico ma anche partecipato dalla presenza di corsisti, insegnanti e artisti provenienti dall’Italia e da diversi paesi europei ed altri continenti, è stato presentato ieri mattina in comune dalla sindaca e assessora alla Cultura, Roberta Tardani, dalla Direttrice Artistica del Festival, la soprano e regista, Gabriella Ravazzi e dal Direttore d’Orchestra, M° Antonello Allemandi, con loro il professor Marco Propana che è anche cantante lirico.

Oltre alle opere e ai concerti “Spazio Musica” propone prestigiosi stages internazionali di perfezionamento per strumentisti e cantanti, per pianoforte, strumenti a fiato, composizione e canto lirico, oltre a laboratori lirici per direttori d’orchestra, cantanti, maestri collaboratori e registi per la preparazione delle opere.

«Siamo ad Orvieto per il 27° anno consecutivo – ha spiegato Ravazzi - il festival forma giovani professionisti nelle varie discipline della musica ma è anche un ricco programma di manifestazioni, concerti, concorsi internazionali e opere liriche. La grande novità di quest’anno è l’ingresso del M° Allemandi, attualmente tra i più attivi direttori italiani in campo internazionale».

L'edizione 2022, come le due precedenti, si svolgerà nel rispetto dei protocolli anticontagio.