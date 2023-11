Al lavoro come sul ring: botte tra colleghi, uno ci rimette il polso e l'altro il naso

Sabato 25 Novembre 2023, 07:00







PERUGIA - Polso, naso, occhio. Le “vittime” di una rabbia che si tramuta in follia, che diventa voci sempre più minacciose e poi botte. Che diventa corsa in ospedale direttamente dal posto di lavoro. Perché la giornata lavorativa è diventata un ring con un collega da mettere ko.

Proprio quanto avvenuto in una ditta nella zona di Corciano. E il fatto che tutto sia avvenuto poco dopo le otto del mattino lascia pensare come tra i due protagonisti della vicenda non ci sia stato un duello per qualche contingenza emersa nell’immediato di una giornata lavorativa, ma probabilmente una reciproca rabbia verso l’altro che ha covato sotto la cenere di giorni a guardarsi in cagnesco e rimproverarsi l’un con l’altro fino poi a esplodere giovedì mattina.

Quando i due, quarantenni, hanno lasciato ogni freno per far uscire dai propri corpi la rabbia che è diventata prima urla e confronto “faccia a faccia” e poi botte. Il duello, secondo quanto si apprende, non è stato molto lungo e per fortuna, considerando le ferite riportate da entrambi e gli accertamenti svolti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia dove entrambi si sono recati. Uno dei due ha riportato la frattura del polso a seguito, secondo quanto raccontato al personale medico sanitario del pronto soccorso, di una violenta spinta che l’ha fatto cadere a terra e gli ha procurato una frattura che molto probabilmente dovrà essere pure operata per venire ridotta. L’altro invece ci ha rimesso il setto nasale, fratturato, e ha pure riportato un occhio nero.

Entrambi hanno raccontato di essere stati vittime dell’aggressione dell’altro. Da capire eventuali conseguenze disciplinari.