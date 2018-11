Antonella Ruggiero, esce la raccolta: 115 brani dal 1996 a oggi in uscita il 20 novembre

Centoquindici brani in cui Antonella Ruggiero raccoglie il meglio delle sue registrazioni live dal 1996 ad oggi, insieme a brani, registrati sia in concerto che in studio, mai pubblicati finora. E' la raccolta in sei capitoli

Quando facevo la cantante

in uscita il 20 novembre in esclusiva su musicfirst.it.





L'idea di raccogliere parte degli innumerevoli brani suonati e realizzati dal 1996, anno in cui ho ripreso la mia attività in veste di solista, al 2018, è venuta a Roberto Colombo. - racconta Antonella Ruggiero - Una sera mi dice: "senti, dobbiamo farci un regalo, sarebbe giusto realizzare una raccolta di brani di diversa natura che sia un racconto sonoro di ciò che è avvenuto." Ci pensai un po', e mi resi conto che le esperienze fatte in questi anni sono tali e tante e di natura così diversa che sarebbe stato giusto metterle a disposizione di chi ama la musica e ne ricerca le espressioni più disparate

