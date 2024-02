La Ternana sbanca il Barbera, a Palermo finisce 3-2

Palermo - Primi minuti di partita arrembanti del Palermo, con Brunori che in posizione defilata calcia d'esterno destro colpendo la traversa. Al 10' il vantaggio delle fere, con Raimondo che dalla trequarti serve Pereiro che calcia di destro a giro trovando il secondo gol stagionale. Dieci minuti più tardi la squadra di casa pareggia con un gol straordinario di Lund. Dai trenta metri calcia forte mirando l'angolino, con la palla che si insacca sotto il sette, nulla da fare per Iannarilli. Al 29' Ranocchia supera in velocità due giocatori e calcia con il mancino, con il portiere rossoverde che si allunga per parare il pallone. Nel secondo tempo la Ternana prende campo e al 20' Luperini riesce a sfilare a Ceccaroni, servendo con un passaggio arretrato Pyyhtia che insacca il nuovo vantaggio rossoverde. Dopo dieci minuti la Ternana chiude la partita. Iannarilli rilancia un pallone con Luperini che la spizza di testa prolungando la sfera per Raimondo che entra in area e spiazza Pigliacelli. A partita conclusa, il Palermo accorcia le distanze con Brunori che crossa verso l'area di rigore e, complice un'incomprensione tra Carboni e Iannarilli, il pallone sorpassa il portiere depositandosi in fondo alla rete.

PALERMO-TERNANA 2-3

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè (36' st Vasic), Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (13' st Aurelio); Ranocchia, Claudio Gomes, Segre (28' st Soleri); Di Mariano (28' st Insigne), Brunori, Traorè (13' st Di Francesco).

A disp. Kanuric, Jensen, Stulac, Mancuso, Marconi, Henderson, Coulibaly. All. Corini.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini (38' st Labojko), Amatucci, Pyyhtia (22' st De Boer), Carboni; Pereiro, Raimondo (38' st Favilli).

A disp.

Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, Faticanti, Distefano, Dionisi, Marginean. All. Breda.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

MARCATORI: pt 10' Pereiro, 19' Lund; st 20' Pyyhtia, 30' Raimondo, 51' Brunori

NOTE: Circa 20.000 spettatori di cui ospiti 65. Ammoniti Diakité, Carboni, De Boer per gioco falloso, Segre per proteste. Angoli 3-4 per la Ternana. Recupero tempo, pt 1', st 5'.