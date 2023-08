Mancano acqua e bibite nei bar del Liberati, disagi per i tifosi della Ternana alla prima partita

Una serata caldissima, afosa, ma per molti senza la possibilità di poter bere nemmeno un bicchiere d'acqua. La prima partita di campionato, per parecchi tifosi della Ternana, è stata amara. Non tanto per il risultato sul campo con la squadra rossoverde battuta 2-1 dalla Sampdoria, quanto per la carenza di acqua e altre bibite nei bar dei settori dello stadio Liberati. Un disguido per il quale sono arrivate le scuse ufficiali della Ternana calcio, ma che ha creato non pochi disagi. Anche perché in una delle curve, la Est, una tifosa è stata anche colta da un malore e non è stato nemmeno possibile trovare per lei una bottiglia d'acqua. Come riferiscono diversi tifosi, molti di loro, ai banconi, si sono sentiti rispondere che c'era «solo birra e niente acqua, né altre bibite e né cibo». Altri riferiscono persino che in altri settori, come la curva Nord, i punti di ristoro avevano terminato pure i bicchieri. Tante lamentele, tante file davanti ai banconi e addetti che si sono trovati in imbarazzo. Oltre a questo, c'è persino chi ha segnalato la sporcizia e la polvere ancora depositate su alcuni seggiolini, evidentemente non ripuliti prima della partita. Dopo la polemica che ha cominciato a impazzare sui social media, c'è stata prima e immediata una nota dei responsabili del locale che fino alla passata stagione aveva in gestione i punti di ristoro dello stadio, ai quali non è stata rinnovata la concessione, in quanto la nuova dirigenza della Ternana ha ritenuto opportuno affidare la gestione dei bar dello stadio a un altro soggetto privato. «La nostra collaborazione - si legge infatti nella nota - è terminata con l'avvento della nuova società». Dopo aver ringraziato i tifosi per la collaborazione dimostrata negli anni scorsi, gli ormai ex gestori dei punti di ristoro dello stadio hanno così concluso: «Ci dissociamo da quanto accade nelle postazioni dei bar in occasione della prima giornata di campionato Ternana-Sampdoria». La Ternana calcio, una volta appreso dei disagi, ha diffuso a sua volta una propria nota, per «scusarsi con i propri tifosi per i disservizi verificatisi ai bar dello stadio Liberati nel corso della gara con la Sampdoria». Con il proposito di evitare il ripetersi di tali disagi. «La società si è già attivata, affinché gli stessi non abbiamo a ripetersi, garantendo ai propri sostenitori un servizio efficiente già dalla prossima partita interna con la Cremonese».