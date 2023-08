Subito fila al botteghino nel primo giorno utile per abbonarsi alla Ternana

Basta fare la spola tra le zone esposte al sole e l'ombra degli alberi vicini. L'importante, è avere in mano il numero e attendere il proprio turno. Primo giorno con fila, ai botteghini dello stadio Liberati di Terni, per l'avvio della campagna abbonamenti 2023-2024 per le partite casalinghe di campionato della Ternana. Già all'apertura del punto di distribuzione c'era un nutrito gruppetto di tifosi, muniti di documento di identità, proprio per acquistare la tessera nel settore desiderato. Avevano già con loro il modulo già compilato per fare la richiesta, scaricato dal sito internet della Ternana calcio. L'abbonamento si sottoscrive a quel botteghino, vicino ai cancelli di prefiltraggio per l'accesso alla Curva Est. Tante persone al mattino e tante anche nel pomeriggio. Il primo giorno di vendita, dunque, è andato bene, considerando anche che molte persone hanno acquistato più abbonamenti, per più persone dalle quali avevano ricevuto delega. Campagna partita per tutti, sia per gli abbonati degli anni scorsi che possono esercitare la prelazione sullo stesso posto occupato l'anno precedente, sia per i nuovi abbonati. Per sottoscrivere l'abbonamento per le partite interne della Ternana della stagione 2023-2024 si va al botteghino dal lunedì al sabato, la mattina dalle ore 9 alle 12 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 18. Ad esclusione del giorno di Ferragosto, nel quale i botteghini resteranno chiusi. Ma ci si può abbonare anche online, sul sito della VivaTicket. La tessera, però, in questo caso, deve essere comunque ritirata successivamente al botteghino del Liberati, sabato 12 agosto dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e venerdì 18 agosto gli stessi orari. La vendita, in generale, prosegue proprio fino al 18 agosto, quando la campagna abbonamenti si chiude.