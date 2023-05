La Ternana può acquisire il terreno per Ternanello, respinto dal Tar il ricorso per la sospensiva

Niente sospensiva per il centro sportivo che la Ternana calcio vuole realizzare nella zona di Villa Palma. Questa partita, la vince la società rossoverde, nei confronti del comitato "Tuteliamo Colle dell'Oro" che aveva presentato un nuovo ricorso, stavolta con la sospensiva. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria lo ha respinto. Dunque, l'iter non subisce alcuno stop. C'è il dispositivo, dopo la camera di consiglio di martedì 9 maggio, con la decisione che intanto permette alla Ternana calcio di poter procedere ad acquisire dal Comune il terreno in questione per quasi 380 mila euro. Su questo, c'è ora la nuova legge, della quale lo stesso Tar dell'Umbria ha tenuto conto, entrata in vigore il primo gennaio 2023, secondo la quale le società sportive possono andare a trattativa privata con gli enti proprietari di terreni nel caso in cui si vogliano realizzare strutture sportive. Respinta l'istanza cautelare dei ricorrenti, la variante urbanistica approvata non subisce arresto. A Comune e Ternana non resta che riattivare quanto congelato alla presentazione al Tar dell'istanza stessa, vale a dire fissare una data per firmare l'atto di acquisto. Si potrebbe presto trovare tra le parti una data per un incontro e per procedere alle firme.