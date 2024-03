Sabato 30 Marzo 2024, 09:27

A poche ore dalla ripresa del campionato e dalla partita cruciale con la Sampdoria, la Ternana perde una pedina importante per la difesa. Infortunio in allenamento per Filippo Sgarbi e rottura del tendine di Achille. Salta Genova, ma per lui è anche finita la stagione. Nel tardo pomeriggio, lo staff medico è arrivato alla diagnosi dopo esami strumentali alle quali Sgarbi si è sottoposto. Ma intanto, l'allenatore Roberto Breda si trova a rinunciare a uno degli elementi chiave di una difesa che dopo il suo arrivo a gennaio dal Cosenza era migliorata nel rendimento e aveva cominciato a limitare molto rispetto a prima imbucate avversarie e gol presi su azione. Si aggiunge un altro dubbio di scelta, ora, per Breda, per allestire la squadra per lunedì sera, proprio mentre i biglietti per la partita continuano ad andare a ruba tra i tifosi ternani. L'allenatore ha cominciato le sedute di allenamento decisive, quelle a porte chiuse, nelle quali dovrà poi stabilire con quale squadra di base affrontare i blucerchati. E' ora, infatti, all'antivigilia della partita, di cominciare a pensare al possibile undici di partenza. Oltre a quella di Sgarbi, è sicura anche un'altra assenza, quella dello squalificato Lorenzo Lucchesi. Resta confermata la presenza del capitano, Marco Capuano. Christian Dalle Mura dovrebbe giocare nella posizione di Luccchesi come aveva fatto contro Palermo e Parma, mentre per il ruolo di centrale di destra, senza Sgarbi, torna in ballo Fredrik Sørensen, anche se potrebbe giocarsi il posto con Gabriele Boloca. Fin qui la situazione della difesa che diventa quasi d'emergenza.

C'è, poi, pure un'altra defezione, non sicura ma molto probabile, in attacco. Andrea Favilli ha sempre lavorato in maniera differenziata pure in questa settimana. Se il problema muscolare avuto contro il Cosenza non è stato ancora smaltito, lui non potrà essere lunedì sera né in campo e né in panchina. Decisivi, probabilmente, gli ultimi due allenamenti. E' pronto Antonio Raimondo, favorito come titolare accanto a Gaston Pereiro, con Fedrico Dionisi pronto a subentrare a gara in corso. A centrocampo, invece, il dubbio non riguarda assenze o possibili defezioni, ma una possibile scelta tra due calciatori entrambi pronti a giocarsi un posto nei tre in mezzo. I due sono Niklas Pyyhtiä e Kees De Boer. Nelle ultime partite ha cominciato sempre il primo. Il finlandese, però, è tornato in gruppo soltanto giovedì, dopo i due impegni con la sua Nazionale Under 21. Il tecnico valuterà bene se farlo rifiatare un po' o se schierarlo comunque dall'inizio. Essendo giovane, non dovrebbe risentire più di tanto della stanchezza dei due impegni internazionali, anche se ci sono stati di mezzo anche gli spostamenti. In ogni modo, stavolta potrebbe giocarsi le sue carte pure De Boer, per tornare a scendere in campo dal primo minuto, cosa ch non avviene dalla partita con il Lecco.

La squadra trascorre la Pasqua tra il campo al mattino e il viaggio di pomeriggio. Si comincia con la rifinitura. Poi, dopo il pranzo, la partenza. Si va a Genova in aereo, per poi tornare in pullman dopo la partita. Per dirigere la partita di Marassi C'è un arbitro mai incrociato dalla Ternana. E' l'emiliano Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, nella Can di serie A e B dal 2020. Diversi, invece, i precedenti con la Sampdoria, ma quasi tutti negativi per la squadra ligure.