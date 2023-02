La Ternana pareggia a Cosenza. Palo di Favilli

COSENZA - «I ragazzi hanno messo in pratica quello che avevamo preparato durante gli allenamenti». Aurelio Andreazzoli confeziona i complimenti ai suoi ragazzi dopo il pareggio per 0 a 0 tra Ternana e Cosenza. Una partita giocata senza troppo sussulti dalla squadra rossoverde che ha pensato prima di tutto a non perdere. La missione sotto questo punto di vista è riuscita, anche se in chiave offensiva i pericoli maggiori sono arrivati solo nei minuti finali, quando l'allenatore ha deciso di provare a cambiare mentalità. Probabilmente troppo tardi.

Ancora una volta il tecnico inserisce Coulibaly come rifinitore questa volta al posto di Palumbo bloccato, purtroppo, da una colica intestinale. Nel primo tempo c'è da registrare una conclusione da lontano di Sorensen respinta da Micai, un presunto fallo di rigore su Partipilo, una parata di Iannarilli su Finotto. Nella ripresa, invece, il Cosenza gioca discretamente per una ventina di minuti con Visanen che colpisce il palo. Negli ultimi dieci minuti, la Ternana sfiora per due volte il gol. Prima con Defendi, la cui girata viene respinta da Micai, poi con Favilli che di testa manda la palla sul palo con la stessa che corre lungo la linea di porta difesa dal portiere. «Ci è mancato un centimetro», la conclusione di Andreazzoli.

COSENZA-TERNANA 0-0

COSENZA (4-3-1-2) Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio (17′ st La Vardera); Brescianini, Voca (32′ pt Praszelik), Calò (27′ st Agostinelli); Marras; Nasti (27′ st Zarate), Finotto (17′ st Delic). A disp. Marson, D’Urso, Meroni, Salihamidzic, Venturi, Martino, Zilli. All. Viali

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Ghiringhelli (27′ st Cassata), Agazzi, Di Tacchio, Corrado (27′ st Martella); Coulibaly (27′ st Defendi), Partipilo (38′ st Falletti); Favilli. A disp. Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Donnarumma, Paghera, Bogdan. All. Andreazzoli

ARBITRO: Maggioni di Lecco

NOTE: spettatori 2.591 di cui 55 ospiti per un incasso di euro 18.542 euro. Ammoniti Ghiringhelli, Favilli , D’Orazio. Angoli 7-6 per il Cosenza. Recupero temp pt 2', st 5'