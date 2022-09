La Ternana pareggia in casa col Cosenza. Decide tutto il Var

TERNI - Al Libero Liberati va in scena una partita surreale. Ternana e Cosenza pareggiano 1 a 1 in una gara dove il Var è protagonista. Nel bene e nel male, soprattutto per la Ternana.

Al 17' la Ternana passa in vantaggio dopo che Capuano aveva colpito su semirovesciata il palo. Partipilo intercetta un pallone a centrocampo servendo centralmente Favilli. Rigione manca il controllo e la sfera finisce sui piedi dell'attaccante rossoverde che infila Matosevic. Per Favilli è la terza rete stagionale.

Il Cosenza? Si fa vedere solamente su una punizione di D'Urso che termina sul lato superiore della traversa.

Nella ripresa Sorensen sbilancia D'Urso lanciato in area. L'arbitro Zufferli, prima decreta il rigore ammonendo il difensore, poi richiamato dal Var cambia la decisione in una punizione dal limite, espellendo il difensore per fallo su chiara occasione da rete. Brignola pennella la punizione che beffa Iannarilli.

In pieno recupero c'è un contatto in area tra Martino e Partipilo. L'arbitro fischia il rigore salvo poi toglierlo ancora una volta andato al monitor.

TERNANA-COSENZA 1-1

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (22’ st Diakitè), Sorensen, Capuano, Corrado; Cassata (10’ st Bogdan), Di Tacchio, Agazzi (34’ st Raul Moro); Partipilo, Palumbo (34’ st Coulibaly); Favilli (22’ st Falletti). A disp. Krapikas, Proietti, Donnarumma, Mantovani, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan. All. Vanigli (Lucarelli squalificato)

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Martino, Rigione, Vaisanen, Panico (20’ st Gozzi); Voca (37’ st Vallocchia), Brescianini; Brignola, D’Urso (27’ st Butic), Florenzi (20’ st Merola); Larrivey (27’ Venturi). A disp. Marson, Calò, Meroni, Vallocchia, Sidibe, Zilli, Arioli, Prestianni. All. Dionigi

ARBITRO: Zufferli di Udine 5

RETI: pt 17’ Favilli; st 7 Brignola

NOTE: 4.303 spettatori per un incasso di euro 33.219,00. Espulso: Sorensen (6’ st) per gioco scorretto. Ammoniti Partipilo per proteste, Favilli, Florenzi, Voca, Panico, Palumbo, Martino e Venturi per gioco falloso. Angoli 4-1. Recupero tempo pt 1’, st 6'