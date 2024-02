Sposato con un uomo inglese ma non lo sapeva: «Sto con mia moglie da 40 anni». L'incredibile scoperta a Cosenza

Scoprire di essere sposati da più di 40 anni non solo con la propria moglie, ma anche con un uomo inglese deve essere piuttosto traumatico. Il protagonista di questa storia, invece, ha deciso di vedere soltanto il lato più bizzarro della vicenda, ridendoci sopra.

La vicenda

Giovanni, un uomo di mezz'età che preferisce non rivelare il proprio cognome, si reca al Comune di Castiglione Cosentino per ottenere un certificato di matrimonio, necessario per una pratica notarile. L'impiegata del comune gli fornisce il certificato di nascita, ma dopo i ringraziamenti e i saluti, l'impiegata lo ferma dicendo che c'è un altro certificato di matrimonio a suo nome.

Giovanni rimane sbalordito. Dai registri del Ministero dell'Interno, infatti, risulta che il 7 agosto 1982 si è sposato a Cosenza con un certo Brian James McIntyre.

Questa sorprendente vicenda è stata raccontata dall'uomo al Fatto Quotidiano: «Dal nome, sembra essere un cittadino scozzese, ma non abbiamo trovato altre informazioni su di lui, né il codice fiscale né la data di nascita». L'errore è stato commesso probabilmente dal Comune di Cosenza, senza che nessuno se ne accorgesse per ben 42 anni.